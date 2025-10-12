Dove Cameron festeggia il fidanzamento con Damiano David | I due migliori anni della mia vita

L'attrice e cantante su Instagram pubblica una serie di immagini per ribadire la grande felicità che sta vivendo da quando conosce il frontman dei Måneskin. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cameron festeggia fidanzamento damianoDove Cameron, la dedica per Damiano David: "I due migliori anni della mia vita" - Nel giorno del secondo anniversario della sua storia d'amore con Damiano David, Dove Cameron è corsa su Instagram per una romantica dedica. Riporta msn.com

cameron festeggia fidanzamento damianoDamiano David, la fidanzata Dove Cameron e la dedica social: «I due anni più belli della mia vita» - Nel mondo dello spettacolo, di questi tempi, l'amore sembra essere utopia. msn.com scrive

