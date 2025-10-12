Doualla | Anch' io attaccata per il colore della pelle ma mi faccio scivolare via tutto

La campionessa europea under 20 nei 100 metri si è raccontata a Trento: "L'infortunio mi ha aiutato a imparare a gestire l'ansia. Lavorerò anche sui 200". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doualla: "Anch'io attaccata per il colore della pelle, ma mi faccio scivolare via tutto..."

In questa notizia si parla di: doualla - anch

Marcell Jacobs andrà avanti? Simone Collio svela alcune carte. E poi su Doualla… - facebook.com Vai su Facebook

Doualla: "Anch'io attaccata per il colore della pelle, ma mi faccio scivolare via tutto..." - La campionessa europea under 20 nei 100 metri si è raccontata a Trento: "L'infortunio mi ha aiutato a imparare a gestire l'ansia. Da msn.com