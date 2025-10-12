Dossier in pillole | la funzionaria del Comune che chiese aiuto ai boss l' erede di don Lillo Lombardozzi e i possibili candidati a sindaco
Cosa nostra che si sostituisce allo Stato. Sembra essere tornati indietro nel tempo a Villaseta dove una dirigente del Comune di Agrigento ha chiesto aiuto ai boss per salvare il figlio pestato e minacciato di morte per un debito di droga di 10 mila euro. Dossier tramite le intercettazioni svela. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: dossier - pillole
Dossier in pillole: il fortino della droga a Palermo, quanto guadagnano i manager della sanità pubblica
Dossier in pillole: le imprese più ricche di Palma, i paesi senza banche e le motivazioni della condanna di Barba
Dossier in pillole: scuse fantasiose per evitare le multe e viaggio fra chi pratica bondage, fetish e sadomaso
Le pillole di Vale, ep. 15“ Il canto dei telai” di Livio Galla, ed. Mondadori Febbraio 1841. Il tribunale di Vicenza è gremito di uomini e donne giunti ad assistere al processo a Lorenzo Sella, un operaio del Lanificio Rossi che ha accoltellato a morte il suo cap - facebook.com Vai su Facebook
Il dossier del Comune: "Metodi mafiosi e intimidatori, residenti in ostaggio" - C’è un po’ di tutto dentro il dossier sullo spaccio in Bolognina, quartiere di Bologna da tempo nell’occhio del ciclone per degrado e criminalità. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Indagine per corruzione, la funzionaria comunale: "Firmavo documenti preparati da altri" - È, in sintesi, quanto detto dalla funzionaria dei servizi per fragilità e vulnerabilità sociale del Comune di Genova ... Scrive rainews.it