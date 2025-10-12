Dossier in pillole | la funzionaria del Comune che chiese aiuto ai boss l' erede di don Lillo Lombardozzi e i possibili candidati a sindaco

Cosa nostra che si sostituisce allo Stato. Sembra essere tornati indietro nel tempo a Villaseta dove una dirigente del Comune di Agrigento ha chiesto aiuto ai boss per salvare il figlio pestato e minacciato di morte per un debito di droga di 10 mila euro. Dossier tramite le intercettazioni svela. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

