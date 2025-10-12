Doppio appuntamento col mercatino del Calcit Domenica di solidarietà

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non conosce sosta l’impegno del Calcit Valdarno che questa domenica è protagonista di due importanti eventi all’insegna della solidarietà e riuscirà secondo consolidata tradizione a rendere protagoniste scuole, famiglie e associazioni. Il primo appuntamento è in piazza Indipendenza a Piandiscò che ospita il classico " Mercatino dei Ragazzi ", organizzato dalla sezione locale della Onlus con il patrocinio di Confcommercio e del Comune unico dell’altopiano. Si tratta della 22esima edizione di una manifestazione rilanciata nel 2024 dopo alcuni anni di pausa e per l’intera giornata saranno a disposizione degli acquirenti solidali i banchini allestiti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

doppio appuntamento col mercatino del calcit domenica di solidariet224

© Lanazione.it - Doppio appuntamento col mercatino del Calcit. Domenica di solidarietà

In questa notizia si parla di: doppio - appuntamento

Le Gelsominaie: storie di donne, lotte e fiori in un doppio appuntamento

Doppio appuntamento in piazzetta Bagnasco, ospiti le autrici Adriana Giotti e Alessia Cannizzaro

Oggi il Mar aperto per quattro ore. Venerdì doppio appuntamento

doppio appuntamento mercatino calcitDoppio appuntamento col mercatino del Calcit. Domenica di solidarietà - Non conosce sosta l’impegno del Calcit Valdarno che questa domenica è protagonista di due importanti eventi all’insegna della solidarietà ... Riporta lanazione.it

doppio appuntamento mercatino calcitCalcit in pista: doppio mercatino, c’è Zia Caterina - Arezzo, 28 settembre 2025 – U na dppietta di mercatini in compagnia del Calcit di Arezzo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Doppio Appuntamento Mercatino Calcit