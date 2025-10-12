Doppio appuntamento col mercatino del Calcit Domenica di solidarietà
Non conosce sosta l’impegno del Calcit Valdarno che questa domenica è protagonista di due importanti eventi all’insegna della solidarietà e riuscirà secondo consolidata tradizione a rendere protagoniste scuole, famiglie e associazioni. Il primo appuntamento è in piazza Indipendenza a Piandiscò che ospita il classico " Mercatino dei Ragazzi ", organizzato dalla sezione locale della Onlus con il patrocinio di Confcommercio e del Comune unico dell’altopiano. Si tratta della 22esima edizione di una manifestazione rilanciata nel 2024 dopo alcuni anni di pausa e per l’intera giornata saranno a disposizione degli acquirenti solidali i banchini allestiti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: doppio - appuntamento
Le Gelsominaie: storie di donne, lotte e fiori in un doppio appuntamento
Doppio appuntamento in piazzetta Bagnasco, ospiti le autrici Adriana Giotti e Alessia Cannizzaro
Oggi il Mar aperto per quattro ore. Venerdì doppio appuntamento
Vi ricordiamo il doppio appuntamento di questo fine settimana In occasione della Domenica di Carta l'Archivio di Stato di Perugia e la Sezione di Archivio di Stato di Assisi propongono due iniziative: 1? ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA Esposizione - facebook.com Vai su Facebook
Doppio appuntamento con la grande musica. Domenica 12.10 la Filarmonica della Scala porta in scena Rachmaninov e Cajkovskij. Prova Aperta alle ore 10.30, a favore della cooperativa sociale Zero5, in vista del Concerto delle ore 20. Dirige Myung-Whun - X Vai su X
Doppio appuntamento col mercatino del Calcit. Domenica di solidarietà - Non conosce sosta l’impegno del Calcit Valdarno che questa domenica è protagonista di due importanti eventi all’insegna della solidarietà ... Riporta lanazione.it
Calcit in pista: doppio mercatino, c’è Zia Caterina - Arezzo, 28 settembre 2025 – U na dppietta di mercatini in compagnia del Calcit di Arezzo. Riporta msn.com