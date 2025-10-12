Doppio appuntamento col mercatino del Calcit Domenica di solidarietà

Non conosce sosta l’impegno del Calcit Valdarno che questa domenica è protagonista di due importanti eventi all’insegna della solidarietà e riuscirà secondo consolidata tradizione a rendere protagoniste scuole, famiglie e associazioni. Il primo appuntamento è in piazza Indipendenza a Piandiscò che ospita il classico " Mercatino dei Ragazzi ", organizzato dalla sezione locale della Onlus con il patrocinio di Confcommercio e del Comune unico dell’altopiano. Si tratta della 22esima edizione di una manifestazione rilanciata nel 2024 dopo alcuni anni di pausa e per l’intera giornata saranno a disposizione degli acquirenti solidali i banchini allestiti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

