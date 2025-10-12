Donnarumma da impazzire altro schiaffo a Luis Enrique

Per Donnarumma l’addio al PSG è rimasto ancora un nodo da digerire. Il portierone della Nazionale ha dato uno smacco esemplare a Luis Enrique. È stata un’estate di scosse e cambiamenti profondi per Gianluigi Donnarumma, forse la più complessa della sua carriera. Dopo aver vinto la Champions League a maggio con il Paris Saint-Germain, in quella finale dominata 5-0 contro l’ Inter, il portiere della Nazionale italiana si è ritrovato improvvisamente ai margini del progetto parigino. L’arrivo di Lucas Chevalier tra i pali del PSG ha infatti segnato un cambio di rotta netto: Luis Enrique ha deciso di puntare sul giovane francese, relegando Donnarumma a un ruolo da comprimario. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Donnarumma da impazzire, altro schiaffo a Luis Enrique

Donnarumma, primi esaltanti giorni a Manchester. E Alisson spunta nell'hotel del Napoli: chi è andato a salutare - Certo che gli dei del calcio l'hanno pensata proprio bene: nella fase campionato di Champions la sfida è secca, senza ritorno, e così hanno scelto Etihad e Manchester per rimettere De Bruyne al centro ... Riporta corrieredellosport.it

Donnarumma fatto fuori dal Psg, ecco la verità: i due motivi del burrascoso addio - Tra i protagonisti dell'ultima sessione di calciomercato, non si può non prendere in considerazione l'ormai ex portiere del PSG, nonché numero uno della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma. Come scrive tuttosport.com