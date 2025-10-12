Proprio quando la trasferta a Tallinn sembrava chiusa, ecco che l’Italia si complica ancora la vita. Invece di concentrarci sui tanti errori degli attaccanti, dal rigore sbagliato di Retegui alle troppe chances sprecate davanti alla porta, le prime pagine sono occupate dalle polemiche sull’ inaudito errore di Gianluigi Donnarumma che ha consegnato all’Estonia il gol della bandiera. Il primo gol in maglia azzurra di Pio Esposito è subito dimenticato per lasciare spazio al sarcasmo dei tifosi e alle critiche verso il numero uno della Nazionale, che fino a quel momento era rimasto del tutto inoperoso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Donnarumma, che combini? La clamorosa papera contro l’Estonia