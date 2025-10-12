Donnarumma che combini? La clamorosa papera contro l’Estonia

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio quando la trasferta a Tallinn sembrava chiusa, ecco che l’Italia si complica ancora la vita. Invece di concentrarci sui tanti errori degli attaccanti, dal rigore sbagliato di Retegui alle troppe chances sprecate davanti alla porta, le prime pagine sono occupate dalle polemiche sull’ inaudito errore di Gianluigi Donnarumma che ha consegnato all’Estonia il gol della bandiera. Il primo gol in maglia azzurra di Pio Esposito è subito dimenticato per lasciare spazio al sarcasmo dei tifosi e alle critiche verso il numero uno della Nazionale, che fino a quel momento era rimasto del tutto inoperoso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

donnarumma che combini la clamorosa papera contro l8217estonia

© Ilgiornale.it - Donnarumma, che combini? La clamorosa papera contro l’Estonia

In questa notizia si parla di: donnarumma - combini

donnarumma combini clamorosa paperaClamorosa papera di Donnarumma: sbaglia una giocata elementare e fa segnare l’Estonia - 0 siglato da Pio Esposito, ha perso il pallone, da solo in area di rigore permettendo a Seppanen ... Segnala fanpage.it

Italia, la papera di Donnarumma è clamorosa: la reazione di Gigio, il gesto di Dimarco e la bufera social - Donnarumma la combina grossa contro l'Estonia: il capitano dell'Italia macchia la sua prova con una papera. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Combini Clamorosa Papera