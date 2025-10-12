Gigio Donnarumma, nel match tra Estonia e Italia terminato 3-1 per gli Azzurri, si è reso protagonista di un errore grossolano che è costato alla Nazionale di Gattuso il gol subito dai padroni di casa. L’errore di Donnarumma. Il portale francese Footmercato scrive: Non è la prima volta che Gianluigi Donnarumma sbaglia con l’Italia. Già è sembrato vulnerabile contro l’Israele il mese scorso quando ha subito quattro gol, tra cui due in quattro minuti; il portiere italiano è stato nuovamente colpevole di un brutto errore ieri sera. Fortunatamente, si è rivelato senza troppe conseguenze dal momento che gli Azzurri hanno vinto vinto 3-1 contro l’Estonia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma attaccato dopo la papera contro l’Estonia, Footmercato: “Non riesce a dare serenità all’Italia”