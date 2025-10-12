Donna violentata in pieno centro | fermato un senza tetto straniero

Violentata in pieno centro di Napoli alle 5 del mattino, mentre rientrava a casa. È la terribile vicenda che ha coinvolto una donna di 30 anni, aggredita nei pressi di Porta Capuana. La vittima si è resa conto di essere seguita e ha cercato di allungare il passo. È stata raggiunta dal criminale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it