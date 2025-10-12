Donna violentata in pieno centro | fermato un senza tetto straniero

Napolitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violentata in pieno centro di Napoli alle 5 del mattino, mentre rientrava a casa. È la terribile vicenda che ha coinvolto una donna di 30 anni, aggredita nei pressi di Porta Capuana. La vittima si è resa conto di essere seguita e ha cercato di allungare il passo. È stata raggiunta dal criminale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - violentata

A Varese una donna violentata e picchiata a sangue dal compagno, ma non vuole denunciarlo e nega lo stupro

Incubo a Viareggio: drogata e violentata. La denuncia di una donna di 24 anni

Donna di 80 anni rapinata e violentata in casa da uno sconosciuto: carabinieri arrestano un 26enne

donna violentata pieno centroSondrio. Donna brutalmente aggredita e rapinata, arrestato 24enne - SONDRIO – Una donna di 44 anni è stata brutalmente aggredita e violentata nella notte in pieno centro a Sondrio. Come scrive msn.com

donna violentata pieno centroViolentata e rapinata in strada a Sondrio, svuotato il centro di accoglienza dell’aggressore. Via la metà degli ospiti stranieri - Dopo la violenza subita da una donna scattano provvedimenti. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Violentata Pieno Centro