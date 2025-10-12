Donna violentata in pieno centro | fermato un senza tetto straniero
Violentata in pieno centro di Napoli alle 5 del mattino, mentre rientrava a casa. È la terribile vicenda che ha coinvolto una donna di 30 anni, aggredita nei pressi di Porta Capuana. La vittima si è resa conto di essere seguita e ha cercato di allungare il passo. È stata raggiunta dal criminale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
A Varese una donna violentata e picchiata a sangue dal compagno, ma non vuole denunciarlo e nega lo stupro
Incubo a Viareggio: drogata e violentata. La denuncia di una donna di 24 anni
Donna di 80 anni rapinata e violentata in casa da uno sconosciuto: carabinieri arrestano un 26enne
Drogata, torturata e violentata dopo l’invito a cena in villa: ritrovata in mezzo alla strada legata Due uomini arrestati dai carabinieri in provincia di Brescia: la donna è stata trovata priva di sensi - facebook.com Vai su Facebook
Sondrio, donna aggredita e violentata in centro: arrestato un 24enne - X Vai su X
Sondrio. Donna brutalmente aggredita e rapinata, arrestato 24enne - SONDRIO – Una donna di 44 anni è stata brutalmente aggredita e violentata nella notte in pieno centro a Sondrio. Come scrive msn.com
Violentata e rapinata in strada a Sondrio, svuotato il centro di accoglienza dell’aggressore. Via la metà degli ospiti stranieri - Dopo la violenza subita da una donna scattano provvedimenti. Si legge su msn.com