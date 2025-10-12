Donna violentata a Napoli Nappi Lega | basta immobilismo

“Comune faccia la sua parte per sicurezza”. Così in una nota Severino Nappi capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania. “Quanto accaduto a Napoli nelle scorse ore conferma l’emergenza che denunciamo da sempre per alcune aree della città, dove il degrado e l’abbandono continui, favoriti dall’immobilismo del Comune e dal finto buonismo della sinistra, hanno creato zone controllate interamente da extracomunitari irregolari che si macchiano di crimini orrendi. Un sentito ringraziamento ai cittadini intervenuti in soccorso della donna e alle forze dell’ordine che hanno assicurato alla giustizia l’autore di questo atto ignobile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

