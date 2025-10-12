Donna violentata a Napoli in pieno centro storico passanti bloccano l' aggressore e lo fanno arrestare

Una donna di 30 anni è stata violentata in pieno centro storico a Napoli; un gruppo di passanti è intervenuto e ha bloccato l'aggressore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna violentata a Napoli in pieno centro storico, passanti bloccano l'aggressore e lo fanno arrestare

