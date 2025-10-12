Donna seguita mentre torna a casa di notte | accelera il passo ma viene raggiunta e violentata

Choc in pieno centro di Napoli dove una donna di 30 anni è stata violentata mentre tornava a casa, alle 5 del mattino, nei pressi di Porta Capuana. La vittima si sarebbe resa conto di essere seguita e ha cercato di allungare il passo, ma non è servito a nulla. Il suo aggressore l'ha raggiunta e. 🔗 Leggi su Today.it

Emergono nuovi dettagli sul fatto di sangue della scorsa settimana: in manette anche l’ex marito di una donna al centro di presunti atti persecutori. L’uomo l’avrebbe seguita con attività di pedinamento o con tecnologie di localizzazione - facebook.com Vai su Facebook

Caldo, donna muore mentre torna dalla spiaggia: il malore fatale nel Salento - L'anziana era per strada, nella centrale Via Gandi, quando ha avuto un malore e poco dopo è morta, nonostante gli ... Scrive leggo.it