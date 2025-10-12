Donna nota movimenti sospetti fra le auto sventati furti della ruota bucata | cosa sono e come evitarli

San Martino Siccomario, 12 ottobre 2025 – Bloccati prima dei colpi con la tecnica "della ruota bucata". Due giovani sono stati notati nel parcheggio del centro commerciale Bennet a San Martino Siccomario e alla fine sono stati denunciati, in stato di libertà, per le ipotesi di reato di danneggiamento e di tentato furto. Da una donna nel parcheggio è partita la telefonata al 112, per i movimenti sospetti dei due fra le auto parcheggiate, facendo intervenire sul posto una pattuglia del Norm (Nucleo operativo radiomobile) della Compagnia di Pavia. I militari, arrivati in breve tempo, hanno intercettato e bloccato i due sospettati, risultati non residenti in zona ma in Emilia Romagna, probabilmente 'trasfertisti' per mettere a segno colpi dove non sono ancora conosciuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna nota movimenti sospetti fra le auto, sventati furti “della ruota bucata”: cosa sono e come evitarli

Donna nota movimenti sospetti fra le auto, sventati furti “della ruota bucata”: cosa sono e come evitarli - San Martino Siccomario: i carabinieri sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale Bennet, dove erano state squarciate le gomme di tre vetture per seguire i proprietari e derubarli. Come scrive ilgiorno.it

Movimenti sospetti: i cittadini segnalano. Furti sventati e denunce - La sicurezza non va demandata solo alle forze dell’ordine che devono controllare un territorio vasto, di più comuni. ilgiorno.it scrive