Donna morta per esami in ritardo il marito | Porteremo avanti la battaglia di Maria Cristina

Dopo la denuncia della donna è stata aperta una inchiesta per omicidio colposo, lesioni colpose e omissione di atti d'ufficio a carico di 19 tra medici, infermieri e tecnici di laboratori dell'Asp di Trapani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

