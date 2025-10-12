Donna morta per esami in ritardo il marito | Porteremo avanti la battaglia di Maria Cristina
Dopo la denuncia della donna è stata aperta una inchiesta per omicidio colposo, lesioni colpose e omissione di atti d'ufficio a carico di 19 tra medici, infermieri e tecnici di laboratori dell'Asp di Trapani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Una folla commossa a Mazara del Vallo in Sicilia per l’ultimo saluto a Maria Cristina Gallo, la donna morta di tumore dopo aver atteso per otto mesi un referto dell’esame istologico. Maria Chiara Grandis per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook
Morta la donna che denunciò ritardi negli esami istologici, il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia - Mazara del Vallo in lutto: muore a 56 anni Maria Cristina Gallo, simbolo di una battaglia contro le inefficienze sanitarie siciliane. blitzquotidiano.it scrive
Morta Cristina Gallo, denunciò i ritardi degli esami istologici - Maria Cristina Gallo, l'insegnante di Mazara del Vallo di 56 anni, che ha denunciato di aver ricevuto con otto mesi di ritardo il referto dell'esame istologico col quale le è stato diagnosticato un ... Si legge su ansa.it