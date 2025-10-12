Donna massacrata in città Immagini al setaccio e manifestanti in piazza
Sarà durissima per la donna tiranese di 44 anni brutalmente aggredita, picchiata e rapinata lunedì sera nel parcheggio di via Morbegno da un giovane del Mali dover ripercorrere quei momenti. Oltre ai segni sul corpo, all’orecchio strappato, al volto sfigurato, ci sono senz’altro ferite ben più profonde e dolorose e parlarne non farà che farle bruciare ancora di più. Ma sarà necessario, perché la ricostruzione di quanto accaduto lunedì alle spalle della stazione ferroviaria si chiarisca, soprattutto in considerazione del fatto che, forse, le cose non sono andate esattamente come in un primo momento è sembrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: donna - massacrata
Donna stuprata e massacrata per strada a Sondrio, aveva l’orecchio staccato a morsi: arrestato giovane straniero
Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . A Ore14 ho commentato i terribili fatti di Sondrio, dove una donna è stata massacrata e violentata. Poi gli ultimi aggiornamenti sull’omicidio di Cinzia Pinna, con la ricostruzione delle sue ultime ore di vita. - facebook.com Vai su Facebook
Tra indignazione e diritto: cosa dice davvero la sentenza sulla donna "massacrata". Ha destato scalpore il caso di Lucia Regna, colpita con un pugno dall'ex marito condannato per lesioni, ma assolto per maltrattamenti - X Vai su X
Donna massacrata in città. Immagini al setaccio e manifestanti in piazza - Sarà durissima per la donna tiranese di 44 anni brutalmente aggredita, picchiata e rapinata lunedì sera nel parcheggio di ... Come scrive ilgiorno.it
Da telecamere Comune Perugia immagini social donna colpita - Il Comune di Perugia ha chiesto alla polizia locale di svolgere accertamenti, e di riferirne poi alla Procura, in merito alla diffusione sui social di immagini provenienti dal sistema di ... Segnala ansa.it