Donna massacrata in città Immagini al setaccio e manifestanti in piazza

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà durissima per la donna tiranese di 44 anni brutalmente aggredita, picchiata e rapinata lunedì sera nel parcheggio di via Morbegno da un giovane del Mali dover ripercorrere quei momenti. Oltre ai segni sul corpo, all’orecchio strappato, al volto sfigurato, ci sono senz’altro ferite ben più profonde e dolorose e parlarne non farà che farle bruciare ancora di più. Ma sarà necessario, perché la ricostruzione di quanto accaduto lunedì alle spalle della stazione ferroviaria si chiarisca, soprattutto in considerazione del fatto che, forse, le cose non sono andate esattamente come in un primo momento è sembrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

