Donna aggredita da due stranieri E’ allarme a Chianciano Terme
Una donna ha sporto denuncia per aver subito un tentativo di aggressione da parte di due extracomunitari. I fatti sarebbero accaduti martedì scorso in pieno giorno lungo il viale pedonale della Macerina, nella zona centrale della città termale. La donna, spaventata, ma lucida, è riuscita a divincolarsi dalla presa dei due uomini e quindi a rivolgersi alle forze dell’ordine. Sembrerebbe che i due stranieri siano stati identificati, risultando irregolari sul territorio nazionale e quindi sarebbe scattata la denuncia con il rischio, per loro, di espulsione. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se l’aggressione nei confronti della donna, che lavora nella zona, fosse un tentativo di scippo o di approccio a carattere sessuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: donna - aggredita
