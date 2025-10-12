Donata un’auto per l’ospedale del Kosovo

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto per gli angeli di Pristina. E’ quella che l’associazione Banda Albereta Odv ha donato al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale in Kosovo. Un’amicia nata grazie all’interesse della Fondazione Cure2Children e che ha permesso di unire più forze per raggiungere l’obiettivo. All’acquisto hanno contribuito anche la Fondazione Stefano Bellaveglia, l’associazione Nicola Ciardelli, il gruppo Pinta e una coppia di neosposi, Alessandro e Claudia, che hanno donato il loro regalo di nozze. Quello di Pristina, infatti, è l’unico ospedale attivo: realizzato nel 2007, ha al suo interno il reparto dedicato all’oncologia pedriatica, di nuova costruzione, che permette di poter curare i bambini kossovari affetti da leucemia o varie forme di cancro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

donata un8217auto per l8217ospedale del kosovo

© Lanazione.it - Donata un’auto per l’ospedale del Kosovo

In questa notizia si parla di: donata - auto

Distretto di Pavullo, si rafforza la flotta dei servizi territoriali Donata una nuova auto

Donata un’auto ai volontari dell’Auser

Cerca Video su questo argomento: Donata Un8217auto L8217ospedale Kosovo