Donata un’auto per l’ospedale del Kosovo
Un’auto per gli angeli di Pristina. E’ quella che l’associazione Banda Albereta Odv ha donato al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale in Kosovo. Un’amicia nata grazie all’interesse della Fondazione Cure2Children e che ha permesso di unire più forze per raggiungere l’obiettivo. All’acquisto hanno contribuito anche la Fondazione Stefano Bellaveglia, l’associazione Nicola Ciardelli, il gruppo Pinta e una coppia di neosposi, Alessandro e Claudia, che hanno donato il loro regalo di nozze. Quello di Pristina, infatti, è l’unico ospedale attivo: realizzato nel 2007, ha al suo interno il reparto dedicato all’oncologia pedriatica, di nuova costruzione, che permette di poter curare i bambini kossovari affetti da leucemia o varie forme di cancro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: donata - auto
Distretto di Pavullo, si rafforza la flotta dei servizi territoriali Donata una nuova auto
Donata un’auto ai volontari dell’Auser
Rimangono gravi le condizioni della 19enne di Piazza Armerina, ricoverata d'urgenza al Sant'Elia di Caltanissetta, per una grave emorragia cerebrale. La ragazza, si sarebbe lanciata dall'auto in corsa, mentre stava litigando con il fidanzato. Servizio di Donata - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di paura in serata a San Donato, lungo via delle Tagliate, dove un’auto si è ribaltata, fermandosi con le ruote all’aria e il tetto sull’asfalto... - X Vai su X