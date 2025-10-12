Donata un’auto per l’ospedale del Kosovo

Un’auto per gli angeli di Pristina. E’ quella che l’associazione Banda Albereta Odv ha donato al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale in Kosovo. Un’amicia nata grazie all’interesse della Fondazione Cure2Children e che ha permesso di unire più forze per raggiungere l’obiettivo. All’acquisto hanno contribuito anche la Fondazione Stefano Bellaveglia, l’associazione Nicola Ciardelli, il gruppo Pinta e una coppia di neosposi, Alessandro e Claudia, che hanno donato il loro regalo di nozze. Quello di Pristina, infatti, è l’unico ospedale attivo: realizzato nel 2007, ha al suo interno il reparto dedicato all’oncologia pedriatica, di nuova costruzione, che permette di poter curare i bambini kossovari affetti da leucemia o varie forme di cancro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

