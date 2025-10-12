Donald Trump si vaccina contro Covid e influenza booster anti-Coronavirus in vista di viaggi internazionali | il cedimento alla vulgata scientifica

Il tycoon si era sottoposto lo scorso venerdì, presso il Walter Reed Medical Center, al secondo check up dell'anno. La notizia dell'inoculazione della seconda dose contro il Covid pone nuovi interrogativi sulla salute di Trump, che più di una volta aveva sollevato dubbi sulla trasparenza delle case. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Donald Trump si vaccina contro Covid e influenza, "booster anti-Coronavirus in vista di viaggi internazionali": il cedimento alla "vulgata scientifica"

In questa notizia si parla di: donald - trump

Trump si vaccina contro influenza e Covid: la scienza per sé, il negazionismo per gli altri - In un colpo di scena che solleva più domande che risposte, Donald Trump ha annunciato di aver ricevuto il vaccino antinfluenzale stagionale e un richiamo contro il Covid- Segnala globalist.it

Check-up e doppia vaccinazione per Donald Trump. Il medico: "Salute eccellente, ha un cuore da 65enne" - Sean Barbabella ha visitato il presidente, che ha ricevuto un vaccino antinfluenzale stagionale e un vaccino per il Covid aggiornato in vista dei suoi ... Secondo huffingtonpost.it