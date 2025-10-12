Donald Trump Cina e minacce di dazi | come reagiscono i mercati?
Nuovo capitolo nel libro del confronto commerciale tra USA e Cina. La settimana si è chiusa con la minaccia da parte del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 100% a Pechino, in risposta alle nuove restrizioni della Cina sulle esportazioni di terre rare. Minaccia che ha portato ad un crollo in Borsa. “Eppure – scrive Fabio Tanevini in un articolo di sabato 11 ottobre 2025 su LombardReport.com -, la storia recente ci insegna che questa è una dinamica che conosciamo. Trump lancia un sasso, i mercati vacillano, poi spesso e volentieri torna sui suoi passi (o quantomeno smorza i toni) e i listini recuperano”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Trump minaccia massicci dazi sulla Cina e possibile stop al vertice con Xi Jinping - Il presidente Usa ha accusato la Cina di essersi resa «molto ostile», citando in particolare la recente decisione di imporre controlli alle esportazioni di minerali critici. Come scrive milanofinanza.it
Dazi, Trump minaccia tariffe al 100% sulle importazioni dalla Cina - Le tariffe scatteranno dal primo di novembre, insieme all'imposizione di nuovi controlli sull'export di qualsiasi software essenziale. Riporta tg24.sky.it