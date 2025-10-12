Donald Trump Cina e minacce di dazi | come reagiscono i mercati?

Nuovo capitolo nel libro del confronto commerciale tra USA e Cina. La settimana si è chiusa con la minaccia da parte del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 100% a Pechino, in risposta alle nuove restrizioni della Cina sulle esportazioni di terre rare. Minaccia che ha portato ad un crollo in Borsa. “Eppure – scrive Fabio Tanevini in un articolo di sabato 11 ottobre 2025 su LombardReport.com -, la storia recente ci insegna che questa è una dinamica che conosciamo. Trump lancia un sasso, i mercati vacillano, poi spesso e volentieri torna sui suoi passi (o quantomeno smorza i toni) e i listini recuperano”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

