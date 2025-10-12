Dona una coperta raccolta straordinaria per il centro accoglienza di Porta Aperta

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, l’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena lancia una raccolta straordinaria di coperte pesanti che verranno distribuite alle persone che vivono in strada. Giovedì 16 ottobre 2025 dalle ore 17.30 alle 20.30. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

