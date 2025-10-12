Don Formenti nuovo parroco a Nostra Signora della Neve
Una celebrazione solenne in programma oggi nella parrocchia di Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi, affidata da sempre alla cura pastorale della congregazione dei Salesiani. Nel corso della Messa delle 18.30 il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti affiderà la parrocchia, con l’immissione in possesso, alla responsabilità del nuovo parroco don Roberto Formenti, che prende il posto di don Mirko Mochi, alla Spezia già da diversi anni. L’arrivo di don Formenti era già stato annunciato nelle scorse settimane: proviene dalla comunità salesiana di Firenze, dove ha svolto incarichi come responsabile dell’oratorio, insegnante, preside ed economo presso l’Istituto salesiano di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: formenti - nuovo
Ultimo giorno per scoprire dal vivo al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova le première mondiali di Zar Formenti. A partire da Naxos, la nuova linea, presente con due modelli, il Naxos 23 e il Naxos 19, al nuovo ZAR Imagine 115 (11,50 metri) che ripro - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Formenti ha appena lanciato una nuova cordata su Cantine Il Gheppio a Cabiate (CO) - X Vai su X
Don Formenti nuovo parroco a Nostra Signora della Neve - Una celebrazione solenne in programma oggi nella parrocchia di Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi, affidata da sempre ... Scrive lanazione.it
Nostra Signora della Neve, domenica prossima la cerimonia di ingresso del nuovo parroco - 30, nella parrocchia salesiana di Nostra Signora della Neve di Viale Garibaldi avrà luogo la cerimonia di ingresso del nuovo parroco, don Roberto Formenti. Come scrive msn.com