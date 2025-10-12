Don Formenti nuovo parroco a Nostra Signora della Neve

Una celebrazione solenne in programma oggi nella parrocchia di Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi, affidata da sempre alla cura pastorale della congregazione dei Salesiani. Nel corso della Messa delle 18.30 il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti affiderà la parrocchia, con l’immissione in possesso, alla responsabilità del nuovo parroco don Roberto Formenti, che prende il posto di don Mirko Mochi, alla Spezia già da diversi anni. L’arrivo di don Formenti era già stato annunciato nelle scorse settimane: proviene dalla comunità salesiana di Firenze, dove ha svolto incarichi come responsabile dell’oratorio, insegnante, preside ed economo presso l’Istituto salesiano di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

