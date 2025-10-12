Domenico Starnone ipotesi romanzesche su quel che riserva la vita
Dopo le riflessioni senili del Vecchio al mare, Domenico Starnone mette al centro di Destinazione errata (Einaudi 2025, € 17,50) una situazione diversa e perfino opposta. Stavolta la vita che . Domenico Starnone, ipotesi romanzesche su quel che riserva la vita il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: domenico - starnone
Cosa trovate questo fine settimana nell'inserto culturale del Foglio: gli articoli di Annalena Benini sul nuovo romanzo di Domenico Starnone e di Donatella Borghesi sulla riscoperta di Platone. In edicola e in digitale. https://edicoladigitale.ilfoglio.it - facebook.com Vai su Facebook
Cosa trovate questo fine settimana nell'inserto culturale del Foglio: gli articoli di Annalena Benini sul nuovo romanzo di Domenico Starnone e di Donatella Borghesi sulla riscoperta di Platone. In edicola e in digitale. https://edicoladigitale.ilfoglio.it - X Vai su X