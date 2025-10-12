Domenica In ospiti del 12 ottobre | Enrico Montesano e Rita Rusic da Mara Venier in studio anche Evelina Sgarbi e il Mago Silvan

Atomheartmagazine.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con Domenica In: oggi, domenica 12 ottobre, il programma di Mara Venier torna su Rai 1 con i suoi ospiti dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dalle 14:00 alle 17:10. Dopo i buoni risultati della scorsa settimana (prima parte al 15,4% di share con 2.046.000 spettatori; seconda parte al 15,1% con 1.764.000 ), la trasmissione riparte con un parterre di ospiti trasversale tra attualità, spettacolo e costume. Al fianco della conduttrice, come di consueto, Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Domenica In” torna oggi dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1 Indice. Domenica In ospiti 12 ottobre 2025: apertura con Evelina Sgarbi e il talk corale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

domenica in ospiti del 12 ottobre enrico montesano e rita rusic da mara venier in studio anche evelina sgarbi e il mago silvan

© Atomheartmagazine.com - Domenica In, ospiti del 12 ottobre: Enrico Montesano e Rita Rusic da Mara Venier, in studio anche Evelina Sgarbi e il Mago Silvan

In questa notizia si parla di: domenica - ospiti

MARA VENIER: “NON DICO PIÙ CHE È LA MIA ULTIMA DOMENICA IN”. NUOVO CAST, TEMI E OSPITI

DOMENICA IN: MARA VENIER E TUTTI I SUPER OSPITI DEL 21 SETTEMBRE. SCALETTA COMPLETA

Al via la settimana del Castiglioni Film Festival: da giovedì a domenica cinema all'aperto e grandi ospiti al Cassero

domenica ospiti 12 ottobreDomenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della quarta puntata del 12 ottobre 2025 - Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti quarta puntata 12 ottobre 2025. Secondo superguidatv.it

domenica ospiti 12 ottobreDomenica In, Enrico Montesano e Rita Rusic tra gli ospiti del 12 ottobre - Prosegue su Rai 1 la nuova stagione di Domenica In con Mara Venier: ecco gli ospiti e le novità della quarta puntata del 12 ottobre 2025. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Domenica Ospiti 12 Ottobre