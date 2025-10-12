DOMENICA IN | MARA VENIER TRA SGARBI E MONTESANO TUTTI GLI OSPITI DEL 12 OTTOBRE
Domenica 12 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10, nuovo appuntamento su Rai1 con Domenica In, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Al centro della puntata, le storie e le testimonianze di volti noti e amati dal pubblico. Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi, parlerà apertamente del delicato rapporto con suo padre, offrendo uno sguardo personale su una vicenda che ha suscitato grande attenzione mediatica. Le condizioni di salute di Sgarbi saranno quindi approfondite nel talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno: in studio interverranno Barbara Albert i, Simona Izzo e Vladimir Luxuria, mentre da Milano sarà in collegamento il giornalista Vittorio Feltri. 🔗 Leggi su Bubinoblog
