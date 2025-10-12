Domenica In Mara Venier ospita Evelina Sgarbi

Mara Venier torna in diretta questo pomeriggio con la quarta puntata stagionale di Domenica In: oltre tre ore di diretta, dalle 14:00 alle 17:10, con la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 12 ottobre 2025. Al centro della puntata, le ultime sul caso che ha coinvolto Vittorio Sgarbi. Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte, parlerà apertamente del delicato rapporto con suo padre, offrendo uno sguardo personale su una vicenda che ha suscitato grande attenzione mediatica per via della richiesta della figlia di un tutore per amministrare i beni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Domenica In, Mara Venier ospita Evelina Sgarbi

Domenica 5 ottobre 2025, nel salotto di Mara Venier, il tema centrale è il delicato (e spesso complicato) rapporto tra genitori e figli. Ospite a Domenica In anche Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, che ha deciso di rompere il silenzio su un rapporto ormai da - facebook.com Vai su Facebook

