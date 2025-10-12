Domenica In Evelina Sgarbi shock sul padre | Mi hanno fatto fuori Brutta storia

Una dichiarazione d’affetto che, per molti, ha il sapore della rottura. Una richiesta legale che, secondo altri, somiglia più a una protezione che a una condanna. Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, è tornata a parlare pubblicamente della delicata situazione familiare che la coinvolge in prima persona. Lo ha fatto nella puntata di oggi, domenica 12 ottobre, durante un’intervista a Domenica In, dove ha spiegato le motivazioni alla base della sua scelta di chiedere un amministratore di sostegno per il padre. Leggi anche: Preoccupano le condizioni di Vittorio Sgarbi: parla la figlia Evelina Una decisione che ha sollevato polemiche, sospetti e accuse, ma che Evelina ha difeso con fermezza, chiarendo che l’intento è soltanto quello di garantire al padre le condizioni per prendere decisioni lucide e consapevoli, dopo un periodo difficile, segnato da una profonda depressione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

