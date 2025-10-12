Domenica In Evelina Sgarbi | Ho visto mio padre a 47 kg e disidratato Dure critiche di Mara Venier

Un nuovo capitolo nella vicenda delicata all’interno della famiglia Sgarbi. La figlia Evelina si è seduta nel salotto di Mara Venier a Domenica In per fare chiarezza sui propri timori e sulla richiesta di un amministratore di sostegno per lui. Tutto è cambiato ai suoi occhi dopo averlo visto precipitare in una profonda depressione. Da allora lei ha fatto sentire la propria voce, preoccupata che non fosse in grado di prendere alcune decisioni in autonomia come un tempo. Per questo è stata criticata e dipinta da alcuni come un’approfittatrice. Ecco la sua versione dei fatti. Un rapporto padre-figlia insolito. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Domenica In, Evelina Sgarbi: “Ho visto mio padre a 47 kg e disidratato”. Dure critiche di Mara Venier

