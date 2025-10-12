Domenica In esplosiva | la Venier mette insieme Sgarbi Montesano
Domenica 12 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, torna l’appuntamento con Domenica In, il talk show condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Una puntata intensa e ricca di ospiti, tra confessioni, ricordi e momenti di leggerezza. Al centro della diretta, Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, che parlerà apertamente del rapporto con il padre, offrendo un punto di vista personale su una vicenda che ha attirato grande attenzione mediatica. Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi saranno poi approfondite nel talk guidato da Mara Venier e Tommaso Cerno, con gli interventi di Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
