Domenica ancora con il caldo poi severa fase di maltempo al Sud
Tempo di lettura: 2 minuti Un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale, che si estende dalle Isole Britanniche fino all’ Italia, garantisce condizioni di tempo stabile, soleggiato e caratterizzato da temperature sensibilmente superiori alla media climatologica stagionale. Analizzando i dati medi relativi alla seconda decade di ottobre, si osserva un’anomalia termica positiva compresa tra +3 e +4°C rispetto ai valori attesi per il periodo con punte massime intorno ai 25°C in diverse città del Centro-Sud, tra cui Firenze, Roma e Napoli. Qualche grado in meno al Nord, ma anche qui con valori ben al di sopra della norma stagionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: domenica - caldo
Meteo, arriva la tregua dal caldo record: da domenica temperature in discesa
Meteo, un sabato a rischio forti temporali. Migliora domenica, da lunedì caldo in aumento
Caldo torrido, afa e notti tropicali: domenica rovente con picchi di 40 gradi a Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona
Il soffio caldo della domenica Spettacolo tributo a Zucchero Fornaciari Sabato 18 ottobre 2025 – ore 20.30 Teatro Consorziale di Budrio, Via Garibaldi 35 Un viaggio emozionante nella campagna emiliana degli anni ’50, tra musica, teatro, danza e im Vai su Facebook
Domenica ancora con il caldo, poi severa fase di maltempo al Sud - Un vasto campo di alta pressione sull'Europa occidentale, che si estende dalle Isole Britanniche fino all'Italia, garantisce condizioni di tempo stabile, soleggiato e caratterizzato da temperature sen ... Si legge su ansa.it
Meteo: Domenica calda, poi torna il Maltempo su alcune regioni, il punto di Gussoni - Caldo fuori stagione ed eventi meteo estremi, due facce della stessa medaglia con cui sempre più spesso ci troviamo a fare i conti. Da ilmeteo.it