domenica ancora con il caldo poi severa fase di maltempo al sud

Tempo di lettura: 2 minuti Un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale, che si estende dalle Isole Britanniche fino all’ Italia, garantisce condizioni di tempo stabile, soleggiato e caratterizzato da temperature sensibilmente superiori alla media climatologica stagionale. Analizzando i dati medi relativi alla seconda decade di ottobre, si osserva un’anomalia termica positiva compresa tra +3 e +4°C rispetto ai valori attesi per il periodo con punte massime intorno ai 25°C in diverse città del Centro-Sud, tra cui Firenze, Roma e Napoli. Qualche grado in meno al Nord, ma anche qui con valori ben al di sopra della norma stagionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

