di Claudio Roselli Chiuderà domani, lunedì 13 ottobre, la provinciale 208 di Chiusi della Verna, meglio nota come la strada dello Spino, dal momento che conduce all’omonimo valico appenninico. Comunque sia, per chi sale da è il caso di parlare di interruzione, in quanto fino al bivio per Caprese Michelangelo sarà regolarmente percorribile. I lavori di manutenzione straordinaria della provincia di Arezzo riguardano infatti il ponte Fontandrone, che si trova appena 50 metri sopra lo svincolo, all’altezza del chilometro progressivo 35,400. Una struttura non lunga (una quarantina di metri in totale), che però aveva assoluto bisogno di interventi al fine di garantirne la stabilità e quest’anno l’amministrazione presieduta da Alessandro Polcri ha di proposito insistito quest’anno sulla sistemazione delle parti sospese della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domani chiude la strada dello Spino. Disagi per studenti e pendolari