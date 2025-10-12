Dodo Juve | prove di disgelo per il rinnovo con la Fiorentina? A che punto siamo per il terzino che piace ai bianconeri Arrivano novità importanti sul suo futuro

Dodo Juve: prove di disgelo per il rinnovo di contratto con la Fiorentina? A che punto siamo per il brasiliano che piace ai bianconeri. Novità. Prove di disgelo, un rinnovo che torna d’attualità. Dopo mesi di gelo e di silenzi, la Fiorentina e l’entourage di Dodo sono tornati a parlarsi. Sul tavolo, il prolungamento del contratto del terzino brasiliano, un tema che si era bruscamente interrotto nei mesi scorsi e che ora, a sorpresa, si riapre. Lo riporta TMW. Il gelo dopo il “no” al rinnovo. La trattativa per il rinnovo del terzino brasiliano classe 1998 si era arenata dopo il rifiuto del giocatore a una prima proposta, ritenuta non adeguata al suo valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

