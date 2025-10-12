Dodo Juve | prove di disgelo per il rinnovo con la Fiorentina? A che punto siamo per il terzino che piace ai bianconeri Arrivano novità importanti sul suo futuro
Dodo Juve: prove di disgelo per il rinnovo di contratto con la Fiorentina? A che punto siamo per il brasiliano che piace ai bianconeri. Novità. Prove di disgelo, un rinnovo che torna d’attualità. Dopo mesi di gelo e di silenzi, la Fiorentina e l’entourage di Dodo sono tornati a parlarsi. Sul tavolo, il prolungamento del contratto del terzino brasiliano, un tema che si era bruscamente interrotto nei mesi scorsi e che ora, a sorpresa, si riapre. Lo riporta TMW. Il gelo dopo il “no” al rinnovo. La trattativa per il rinnovo del terzino brasiliano classe 1998 si era arenata dopo il rifiuto del giocatore a una prima proposta, ritenuta non adeguata al suo valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: dodo - juve
Dodo Juve: la Fiorentina non fa sconti, per lasciar partire l’esterno Commisso chiede questa cifra ai bianconeri. Cosa succede
Dodo Juve: il brasiliano resta un’alternativa se non dovesse arrivare Molina. Costi del cartellino e posizione della Fiorentina, i retroscena della trattativa
Mercato Juve, caccia aperta al nuovo esterno: non solo Molina e Dodo, nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi a sorpresa. La lista
L'inizio di stagione di Dodo non è passato inosservato, e anche la Juve decide di virare su altri profili. Per la fascia destra.. http://dlvr.it/TNcQSL #Fiorentina - X Vai su X
Radio 24. . #FacebookLive #6ottobre Tutti Convocati - Radio 24 Juve-Milan: nessun ferito - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Lookman prove di disgelo - Ieri all'ora di pranzo a Zingonia è andato in scena il tanto atteso chiarimento tra Ademola Lookman e Ivan Juric, che ha accolto positivamente i buoni propositi dell'attaccante nigeriano ... Lo riporta ilgiornale.it
Fiorentina-Dodo: prove di disgelo. In agenda un incontro per il rinnovo - Nelle scorse ore ci sono stati dei primi contatti chiarificatori tra le parti, cosa che non accadeva da mesi. Riporta msn.com