Diwali 2025 l' Italia celebra la Festa delle Luci

Dal 16 ottobre Milano, Torino, Roma e Pontedera propongono un ricco calendario di eventi, spettacoli e preghiere aperti a tutti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Diwali 2025, l'Italia celebra la "Festa delle Luci"

In questa notizia si parla di: diwali - italia

Weekend a Londra: 10 cose da non perdere! Londra si prepara a un fine settimana ricchissimo tra cinema, arte, moda e aperitivi italiani. Dai tappeti rossi del BFI London Film Festival alle luci del Diwali in Trafalgar Square, fino al brunch siriano alla So - facebook.com Vai su Facebook

Diwali 2025, gli eventi da non perdere a Milano - Diwali è infatti ormai diventata una tradizione amata e attesa da migliaia di italiani, e grazie all’impegno ... Scrive milanotoday.it