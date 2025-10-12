Diventare volontari Caritas | Imparare ad aiutare gli altri

Un corso di formazione destinato ai nuovi volontari Caritas della Diocesi di San Miniato. L’iniziativa, intitolata "Unisciti alla Caritas. Ascolta, sostieni, accompagna", rappresenta un’importante occasione per tutti coloro che desiderano impegnarsi concretamente a sostegno delle persone più bisognose che si rivolgono ai Centri di ascolto diocesani e parrocchiali. Il programma prende il via il prossimo 21 novembre. Il corso si svilupperà attraverso sei incontri gratuiti, suddivisi in due moduli complementari. Gli argomenti trattati spazieranno dall’esercizio della carità agli elementi teologici e pastorali, dal significato del dono di sé all’importanza dell’ascolto, fino alle opere segno e ai progetti sociali che caratterizzano l’azione della Caritas sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

