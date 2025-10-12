Disabili gravissimi a Catania un convegno su innovazione e buone pratiche

Martedì 14 ottobre 2025, dalle 8.00 alle 19.00, l’Aula Magna della Torre Biologica dell’Università degli Studi di Catania, in via Santa Sofia 89, ospiterà il convegno dal titolo “Approcci diagnostici accurati e innovativi per la valutazione clinica della disabilità gravissima: l’esperienza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: disabili - gravissimi

Disabili gravi e gravissimi, l’avviso pubblico dell’Ambito sociale di zona - facebook.com Vai su Facebook

Disabili gravi senza assistenza specialistica a scuola, è caos: "Noi genitori tra i banchi per far mangiare nostro figlio" https://ift.tt/XhmaK5T - X Vai su X

Diocesi: Catania, domani il convegno “Riparare e ricostruire – Esperienze ed idee dentro e fuori dal carcere” - Si terrà domani, sabato 11 ottobre, con inizio alle ore 10, presso l'aula delle adunanze del Tribunale di Catania, il convegno "Riparare e ricostruire – Esperienze ed idee dentro e fuori dal carcere" ... Si legge su agensir.it

La violenza “invisibile” sulle donne disabili: un convegno online - I numeri delle violenze subite dalle donne nel nostro Paese non danno tregua: ce ne riportano la drammatica quotidianità telegiornali e notiziari, tra femminicidi, violenze fisiche e psicologiche, ... Segnala disabili.com