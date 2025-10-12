Dirigente del gruppo Leonardo travolto e ucciso da un suv dei vigili del fuoco a Frosinone

Incidente mortale sulle strade di Frosinone. Ieri, sabato 11 ottobre, un mezzo dei vigili del fuoco ha travolto un pedone sulla strada statale 156 dei monti Lepini, non lontano dal casello autostradale dell’A1. La vittima è il 59enne Mario Grasso. Originario di Roma, ricopriva il ruolo di Head of Planning, Governance e Pmo nel gruppo Leonardo. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Grasso è stato investito da un suv dei vigili del fuoco della città laziale, guidato da un pompiere che stava tornando da una missione a Cassino. Il punto d’impatto è avvenuto a ridosso del casello autostradale, in prossimità dell’ex stabilimento Permaflex. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

