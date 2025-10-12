Dirigente del gruppo Leonardo travolto e ucciso da un suv dei vigili del fuoco a Frosinone
Incidente mortale sulle strade di Frosinone. Ieri, sabato 11 ottobre, un mezzo dei vigili del fuoco ha travolto un pedone sulla strada statale 156 dei monti Lepini, non lontano dal casello autostradale dell’A1. La vittima è il 59enne Mario Grasso. Originario di Roma, ricopriva il ruolo di Head of Planning, Governance e Pmo nel gruppo Leonardo. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Grasso è stato investito da un suv dei vigili del fuoco della città laziale, guidato da un pompiere che stava tornando da una missione a Cassino. Il punto d’impatto è avvenuto a ridosso del casello autostradale, in prossimità dell’ex stabilimento Permaflex. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: dirigente - gruppo
Sgs scuola, il presidente Calandrino: "Orgoglioso del gruppo dirigente"
Questa mattina un gruppo di alunni delle classi quarta e quinta della G.B.Lisi con i i loro genitori, le docenti e la Dirigente Scolastica, hanno visitato Vico nel Lazio accompagnati da una guida d'eccezione: Giulio Giacomini, già dirigente scolastico dell' IC 1 Alat - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, dirigente di Leonardo travolto e ucciso da un suv dei Vigili del fuoco: indagini in corso - Si chiamava Mario Grasso l’uomo travolto e ucciso ieri sera da un suv dei Vigili del fuoco lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nei ... Da affaritaliani.it
L'ULTIMO NUMERO - Settembre 2025 Lavoro sporco - La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento: il pompiere alla guida ha riferito agli agenti di non avere visto il pedone ... Segnala ilfattoquotidiano.it