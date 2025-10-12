Diretta Rai Sport Domenica 12 Ottobre 2025 Ciclismo Parigi > Tours Barcolana Basket Volley e altro
In vista del weekend, Domenica 12 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: diretta - sport
