D' Incecco Lega | Al lavoro per tutelare balneari e turismo Nessun passo indietro sulle concessioni

12 ott 2025

«Al lavoro per tutelare balneari e turismo. Nessun passo indietro sulle concessioni demaniali».A dirlo è Vincenzo D'Incecco, consigliere regionale e capogruppo della Lega. «La partecipazione del vicepremier Matteo Salvini al Ttg Travel Experience di Rimini, dove ha incontrato centinaia di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

