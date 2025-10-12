Dimarco Inter cancellato il cambio programmato dell’era Inzaghi | cosa è cambiato per lui con Chivu

Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Federico Dimarco è uno dei simboli della rivoluzione “soft” avviata da Cristian Chivu all’ Inter secondo La Gazzetta dello Sport. Il laterale sinistro, da sempre tra i punti fermi della squadra, rappresenta perfettamente la nuova filosofia del tecnico rumeno: niente gerarchie fisse e tutti costantemente in gioco. Dopo le due sconfitte con Udinese e Juventus, Chivu ha cambiato metodo, introducendo rotazioni continue e una gestione delle sostituzioni più dinamica. 🔗 Leggi su Internews24.com

