Difendere l' individuo contro ogni Potere Perché ci servirebbe un' altra Thatcher

Quali sono i tratti fondamentali che ancora oggi, dopo tanti anni, rendono così speciale l'esperienza di Margaret Thatcher? E soprattutto quali sono i principi al centro della sua battaglia che ancora restano fondamentali? Perché tornare con la mente ai dibattiti degli anni Ottanta dovrebbe aiutarci, in un mondo tanto cambiato, a dirigerci nella giusta direzione? Sull'esperienza umana e politica della Thatcher, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita (il 13 ottobre 1925 a Grantham; morì a Londra l'8 aprile 2013) ovviamente si possono dire molte cose. Se però si prova a sintetizzare quella lezione con ogni probabilità è bene sottolineare come tale donna caparbia e coraggiosa abbia sempre difeso il primato della società sul potere.

