Difende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo. Il gruppo di aggressori è fuggito subito dopo aver esploso i colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

