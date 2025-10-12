Difende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo
È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo. Il gruppo di aggressori è fuggito subito dopo aver esploso i colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: difende - ragazzo
#Gattuso: “Cavalchiamo le cose positive. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento. Pio #Esposito si merita tutto, va con veemenza su ogni pallone, difende e corre come un centrocampista. È un ragazzo che sicuramente la capoccia non la perde”. # - X Vai su X
Gigio Donnarumma di Castellammare di Stabia, il ragazzo che a 16 anni difendeva già i pali di San Siro, oggi è stato incoronato miglior portiere del mondo. Un cammino fatto di critiche, cadute, rinascite e trionfi. Dalla notte magica di Wembley, quando con le s - facebook.com Vai su Facebook
Difende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori, 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo - È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo ... Si legge su fanpage.it
Rissa fuori dalla discoteca, 17enne in coma: cranio sfondato con una mazza. Dramma nel Sannio - Un 17enne di Vitulano è in coma in fin di vita all'Ospedale di Benevento, dopo essere stato colpito alla testa durante una rissa a Montesarchio ... Riporta fanpage.it