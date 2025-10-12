Dietro il crollo dei Bitcoin una combo micidiale Come possiamo leggere il momento nero delle crypto
Roma, 12ottobre 2025 – La settimana si è chiusa con una brusca frenata del mercato criptovalute, con Bitcoin in calo rapido fino a toccare un minimo di 110.000 dollari in flessione di oltre l’8% su base giornaliera. Un venerdì nero di tale portata da avvicinarsi al crollo determinato nel 2020 dal Covid. Anche Ethereum ha mostrato un’elevata volatilità, perdendo il -5,5% e segnando un minimo a 3.239, segnando il minimo sul mese. La sensazione è che alla base del calo vi sia il ritorno delle preoccupazioni sul piano macroeconomico e che pesi la nuova conflittualità annunciata da Trump con la Cina e il conseguente aumento dei dazi dopo che il presidente Trump ha annullato l’incontro il leader cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dietro - crollo
Ferrari, the Day After: dietro il crollo di Leclerc un’ipotesi inquietante
Horner in arrivo in Ferrari? Caos a Maranello dopo Singapore e crollo in Borsa! Dopo il Gran Premio di Singapore, in casa Ferrari esplode la tensione: la Rossa è solo quarta forza del mondiale, dietro McLaren, Red Bull e Mercedes. Mentre Mercedes rit Vai su Facebook
Calo improvviso per il prezzo del #petrolio: i motivi dietro il crollo - X Vai su X
Dietro il crollo dei Bitcoin una combo micidiale. Come possiamo leggere il momento nero delle crypto - Una picchiata paraganobile a quelle determinata dal Covid nel 2020. Si legge su quotidiano.net
Manipolazione dietro il crollo da 10 miliardi per Bitcoin e crypto? Cosa sappiamo - L’uomo primitivo attribuiva ogni sconquasso a divinità dal temperamento umano e forse troppo umano. criptovaluta.it scrive