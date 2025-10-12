dietro il crollo dei bitcoin una combo micidiale come possiamo leggere il momento nero delle crypto

Roma, 12ottobre 2025 – La settimana si è chiusa con una brusca frenata del mercato criptovalute, con Bitcoin in calo rapido fino a toccare un minimo di 110.000 dollari in flessione di oltre l’8% su base giornaliera. Un venerdì nero di tale portata da avvicinarsi al crollo determinato nel 2020 dal Covid. Anche Ethereum ha mostrato un’elevata volatilità, perdendo il -5,5% e segnando un minimo a 3.239, segnando il minimo sul mese. La sensazione è che alla base del calo vi sia il ritorno delle preoccupazioni sul piano macroeconomico e che pesi la nuova conflittualità annunciata da Trump con la Cina e il conseguente aumento dei dazi dopo che il presidente Trump ha annullato l’incontro il leader cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

