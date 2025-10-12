Dieci metri di striscione contro il genocidio allo stadio Friuli

Dieci metri di striscione – nero su sfondo giallo, lo stesso formato di Amnesty international già reso famoso in regione dagli striscioni per Giulio Regeni a Udine e Trieste –, con la scritta “Stop al genocidio a Gaza”. Il negoziato di pace tra Israele e Hamas, mediato dal presidente degli Stati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: dieci - metri

Pompei, operai fanno volo di dieci metri dalla gru

Cade dalla cordata e fa un volo di dieci metri

Cade dalla cordata e fa un volo di dieci metri

Grave infortunio sul lavoro a Nave: 27enne cade dal tetto di una torneria da dieci metri. Trasportato in codice rosso al Civile. #Brescia #Infortunio #infortuniosullavoro #lavoro #Nave - facebook.com Vai su Facebook

In 10 secondi trascina per dieci metri cinque aerei della Seconda guerra mondiale: il record di Alex Camera - X Vai su X

Polemica a Bisceglie per lo striscione contro il governo: 'Farete la fine di Mussolini' - Uno striscione con su scritto 'Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini' è stato esposto ieri sera a Bisceglie, nel nord Barese, nel corso della manifestazione organizzata per esprimere ... Da ansa.it

Dieci comuni di montagna si coalizzano contro lo spopolamento e fanno un ballo in maschera per festeggiare - Mentre molte località italiane affrontano le criticità dell’overtourism, con flussi ingestibili che snaturano l’identità dei luoghi — pensiamo a un borgo come Varenna, sul Lago di Como, che pensa a ... Scrive gamberorosso.it