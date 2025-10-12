Dieci anni fa nasceva Birgo burger | Abbiamo 4 locali e 100 dipendenti

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025

Quando tutto è cominciato, nel 2015, "sembrava una scommessa azzardata". Dieci anni dopo, quello dei giovani fratelli Federico e Filippo Bordoni, i fondatori di Birgo burger, è diventato un piccolo impero della ristorazione. Oggi Federico (35 anni) e Filippo (27) hanno due locali, Birgo burger a San Vito e quello a Rimini – in zona San Giuliano – e durante l’estate gestiscono anceh Santarcangelo mare e due chioschi al Beky bay, sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina. E non vogliono fermarsi qui. Presto un nuovo locale? "No, per il momento no. Siamo già abbastanza impegnati – sorride Federico – Ci stiamo preparando per la Fiera di San Martino di Santarcangelo, dove saremo presenti con un stand molto importante in piazza Ganganelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

