Diciassette nuove auto per Tagetik Accordo con il brand Cupra
La business unit “Noi Noleggiamo“ del Gruppo Mechetti, specializzata in noleggio a lungo termine per aziende e professionisti, ha realizzato una delle consegne corporate più significative dell’anno, fornendo 17 nuove vetture Cupra al prestigioso cliente CCH Tagetik. L’evento si è svolto presso la sede di Lucca, in un contesto pensato per offrire ai driver un’esperienza all’altezza del brand Cupra. Dopo l’accredito e la registrazione, ogni conducente ha ricevuto la propria lettera di noleggio e un box di benvenuto nella Cupra Tribe, simbolo di ingresso nel mondo del marchio spagnolo. A seguire, il Cupra Product Specialist Daniel Dell’Aringa ha guidato i partecipanti in una sessione dedicata all’approfondimento tecnico e all’esperienza d’uso delle nuove vetture, illustrando le principali funzionalità di infotainment, le modalità di ricarica e i sistemi di assistenza alla guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it
