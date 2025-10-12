Diavoli prepotenti | demolito il Colorno
Hbs Colorno 3 Valorugby 59 HBS COLORNO: Villalba; Corona, Visinia, Waqanibau, Scaldaferri (20’ Bruzzi, 23’ Bozzoni); Ceballos, Casilio; Koffi (62’ Mengoni), Roldan (59’ Tontini), Ledesma; Butturini, Ruiz (47’ Mugnaini); Pavesi (59’ Cordì), Sangiorgi (49’ Garziera), Ascari (40’ Bruzzi). All.: G.Garcia. VALORUGBY EMILIA: Brisighella (57’ Farolini); Bruno, Leituala, Schiabel, Colombo; Hugo, Casilio (59’ Gherardi); Ruaro, Wagenpfeil (51’ Perez Caffe), Sbrocco (40’ Nasove); Portillo (68’ Cuminetti), Schinchirimini; Favre (51’ Brugnara), Silva (47’ Bigi), Diaz (51’ Rossi). All.: M.Violi. Arbitro: Angelucci, di Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
