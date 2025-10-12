Diario dall' assemblea dei club europei
Siamo stati a Roma per l'evento annuale dell'Efc (ex Eca). Sfarzo, show, il mantra dei ricavi: una grande famiglia con la polvere sotto il tappeto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’anteprima concerto del diario di viaggio calabrese di Emiliano Cribari intitolato “Blu ricordo”, in uscita a febbraio per i tipi di Emuse. Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento - un rito sonoro interpretato dall’autore insieme al musicista Muni - si svolge - facebook.com Vai su Facebook
Diario dalla Flotilla: “La Farnesina tratta il nostro arresto”. Di @amantovani71 - X Vai su X
Calcio: Lega A, nuova assemblea dei club il 31 ottobre - I club della massima serie si riuniranno infatti in videoconferenza giovedì 31 ottobre alle 12. Lo riporta ansa.it
Cosenza, oggi l'assemblea cittadina per il futuro del club: "Scriviamolo assieme" - Questo pomeriggio a Cosenza, ore 18:00 presso il Cinema San Nicola, si terrà l’assemblea pubblica per discutere il futuro della squadra calcistica. Come scrive tuttomercatoweb.com