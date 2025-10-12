Diane Keaton non è mai stata una diva ma l' incarnazione perfetta della libertà

È morta a 79 anni Diane Keaton, e con lei se ne va un modo di stare davanti alla macchina da presa che nessun algoritmo, nessuna scuola di recitazione e nessuna masterclass potrà mai replicare: quello di una persona che pensa prima di sorridere, che inciampa con stile, che non si trucca l’ironia. C’è un momento, alla fine del Padrino, in cui la porta si chiude lentamente sul volto di Kay Adams. Dentro, l’uomo che ama — Al Pacino, il nuovo padrino — accoglie i suoi fedelissimi. Fuori, lei resta immobile, esclusa, disillusa. È il volto di Diane Keaton, giovane, bellissima, inconsapevole forse di star incarnando l’intera parabola di un’ epoca: quella in cui il sogno americano cominciava a svanire, e con esso le illusioni delle sue donne. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Diane Keaton non è mai stata una diva ma l'incarnazione perfetta della libertà

