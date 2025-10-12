Diane Keaton le cause della morte Ha avuto un peggioramento improvviso parla l’amico
Hollywood (e il mondo intero) piange la morte di Diane Keaton, attrice e icona, scomparsa improvvisamente a 79 anni. La morte della diva – resa immortale da film come Io e Annie e Il Padrino – ha sconvolto tutti. A parlare un amico dell’attrice che, a distanza di ore dalla notizia, ha rivelato a People cosa sarebbe accaduto a Diane. Diane Keaton, le cause della morte. Secondo le ultime notizie, Diane Keaton sarebbe morta a causa di una lunga malattia e non per un malore improvviso, come era stato ipotizzato inizialmente. “Il suo declino è stato improvviso, ed è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene – ha svelato un amico a People -. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: diane - keaton
Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia
Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Il mondo del #cinema piange Diane Keaton, morta ieri a 79 anni. Straordinaria interprete di film indimenticabili, premio Oscar per "Io e Annie" e musa di Woody Allen, che si dice "sconvolto". #Tg1 Emiliano Condò - X Vai su X
la Repubblica. . Il tributo è unanime. Hollywood piange, saluta e rende omaggio a Diane Keaton, scomparsa a Los Angeles a 79 anni dopo una lunga carriera segnata in particolare con il sodalizio con Woody Allen oltre che da film che l’hanno portata agli Osc - facebook.com Vai su Facebook
Diane Keaton, le cause della morte - Cosa ha raccontato sulla sua salute prima del decesso: le battaglie contro due malattie. Secondo libero.it
Come è morta Diane Keaton? Biografia dell'attrice scomparsa oggi - Diane Keaton è scomparsa l'11 ottobre 2025 all’età di 79 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo del cinema internazionale e tra gli appassionati che ne hanno seguito la carriera per oltre ... Scrive tag24.it