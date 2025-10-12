Diane Keaton le cause della morte Ha avuto un peggioramento improvviso parla l’amico

Dilei.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hollywood (e il mondo intero) piange la morte di Diane Keaton, attrice e icona, scomparsa improvvisamente a 79 anni. La morte della diva – resa immortale da film come Io e Annie e Il Padrino – ha sconvolto tutti. A parlare un amico dell’attrice che, a distanza di ore dalla notizia, ha rivelato a People cosa sarebbe accaduto a Diane. Diane Keaton, le cause della morte. Secondo le ultime notizie, Diane Keaton sarebbe morta a causa di una lunga malattia e non per un malore improvviso, come era stato ipotizzato inizialmente. “Il suo declino è stato improvviso, ed è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene – ha svelato un amico a People -. 🔗 Leggi su Dilei.it

