Diane Keaton | la sua vita straordinaria in foto

Diane Keaton, pluripremiata attrice, icona di stile, scrittrice e fotografa, è morta sabato 11 ottobre all'età di 79 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Diane Keaton: la sua vita straordinaria in foto

In questa notizia si parla di: diane - keaton

Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

Addio a Diane Keaton: dall’esordio nel Padrino all'irripetibile sodalizio con Woody Allen - X Vai su X

Morta a 79 anni Diane Keaton. L'attrice americana resa celebre da "Il padrino" e dagli otto film con Woody Allen. Quattro candidature e un Oscar per "Io e Annie". Su ilmanifesto.it - facebook.com Vai su Facebook

Diane Keaton: la sua vita straordinaria in foto - Diane Keaton, pluripremiata attrice, icona di stile, scrittrice e fotografa, è morta sabato 11 ottobre all'età di 79 anni. Si legge su vanityfair.it

Diane Keaton, chi sono i figli Dexter e Duke e perché li ha adottati a 50 anni - Scopri tutto su di loro e il motivo per cui la star di Io e Annie non si è mai sposata. libero.it scrive