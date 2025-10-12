Diane Keaton il tributo di Mia Farrow nonostante le divergenze su Woody Allen | Era un' attrice fantastica
La star di Rosemary's Baby ha ricordato pubblicamente la star di Io & Annie nonostante le divergenze di opinioni su Woody Allen, ex compagno di entrambe Poche ore dopo l'annuncio della sua scomparsa, Mia Farrow ha reso omaggio a Diane Keaton, nonostante la decisione di quest'ultima di schierarsi da sempre al fianco di Woody Allen. Farrow ha condiviso su Instagram una foto di Keaton, accompagnata da un messaggio in ricordo della sua carriera di successo e della sua grande personalità. Il messaggio di Mia Farrow per Diane Keaton "Era un'attrice assolutamente meravigliosa e una persona rara e affascinante" ha scritto Farrow "I miei pensieri vanno ai suoi figli e alle sue sorelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: diane - keaton
Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia
Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Un ricordo di Diane Keaton, musa di Woody Allen, raccontata nelle pagine della sua autobiografia “A proposito di niente”. - X Vai su X
la Repubblica. . L'attrice Diane Keaton è morta all'età di 79 anni. Il suo ultimo post su Instagram, pubblicato mesi fa, era dedicato al suo amato cane Reggie. Keaton amava molto gli animali e in particolare la sua femmina di Golden Retriever: chi viveva a Brent - facebook.com Vai su Facebook
Diane Keaton, il tributo di Mia Farrow nonostante il rapporto con Woody Allen: "Era un'attrice fantastica" - La star di Rosemary's Baby ha ricordato pubblicamente la star di Io & Annie nonostante le divergenze di opinioni sul regista di Manhattan. Scrive movieplayer.it
Hollywood ricorda Diane Keaton: «Brillante, bellissima, straordinaria» - Da Jane Fonda a Woody Allen, il quale sarebbe «estremamente sconvolto, sorpreso e turbato» ... Segnala rollingstone.it