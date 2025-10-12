Diane Keaton il tributo di Mia Farrow nonostante il rapporto con Woody Allen | Era un' attrice fantastica

La star di Rosemary's Baby ha ricordato pubblicamente la star di Io & Annie nonostante le divergenze di opinioni sul regista di Manhattan. Poche ore dopo l'annuncio della sua scomparsa, Mia Farrow ha reso omaggio a Diane Keaton, nonostante la decisione di quest'ultima di schierarsi da sempre al fianco di Woody Allen. Farrow ha condiviso su Instagram una foto di Keaton, accompagnata da un messaggio in ricordo della sua carriera di successo e della sua grande personalità. Il messaggio di Mia Farrow per Diane Keaton "Era un'attrice assolutamente meravigliosa e una persona rara e affascinante" ha scritto Farrow "I miei pensieri vanno ai suoi figli e alle sue sorelle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

